متظاهرون اميركيون يطالبون بتحقيق مستقل بظروف استشهاد الناشطة نور إيجي

العالم - الاميركيتان

وأصيبت إيجي (26 عاما) برصاص جنود الاحتلال، خلال مشاركتها الجمعة الماضية، في تظاهرة أسبوعية ضد الاستيطان في بلدة بيتا، جنوب نابلس، ونقلت إلى المستشفى بحالة خطيرة، ولاحقا أعلن الأطباء استشهادها متأثرة بجروحها.

ودعا المتظاهرون، الذين تجمعوا في منطقة "ويستليك بارك"، إدارة الرئيس جو بايدن، بوقف دعم الكيان الاسرائيلي المحتل لفلسطين بالأسلحة والقنابل، لمواصلته ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خاصة بعد استشهاد الناشطة إيجي المقيمة في سياتل واحدى أبرز المشاركات في تظاهرات الطلبة في جامعة واشنطن خلال احتجاجات الجامعات الأميركية على استمرار العدوان على غزة والمطالبة بقطع العلاقات وسحب الاستثمارات من الكيان الاحتلال.

وشدد النشطاء على ضرورة تحقيق العدالة للناشطة إيجي ولشهداء الشعب الفلسطيني كافة، الذين تجاوز عددهم 40 ألفا منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023، ووقف فوري لإطلاق النار وإنهاء المجازر الدموية في غزة.