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مراسل العالم: اصابات بغارة لطيران الاحتلال المسيرة على سيارة قرب بلدة صغبين في البقاع الغربي

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

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