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مراسل العالم: 3 جرحى بغارة الاحتلال على سيارة ببلدة صغبين في البقاع الغربي

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

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