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حقل"آرش" حق ثابت للشعب الإيراني 

حقل
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال قائد مقر خاتم الأنبياء للاعمار ان  الأدلة تشير إلى أن الكويتيين أنشأوا شركة لاستثمار حقل آرش وبدأوا العمل، وقد تم نشر الدعوة، ولكن ليعلموا أن الحقل هو حق ثابت للشعب الإيراني.

العالم - ايران

ووصف العميد عبد الرضا عابد في تصريح للمراسلين اليوم الثلاثاء، ان تواجد إيران في حقل آرش المشترك مع دولة الكويت امر في غاية الاهمية وقال: قضية حقل آرش المشترك هي محل نقاش منذ عدة سنوات، فلماذا يجب أن نتراجع عن مصالح بلادنا .

وتابع قائلا : يجب أن ننشط في هذا المجال، ويجب على وزارة الخارجية أن تنشط في هذا الموضوع وأن نتابع هذا الموضوع بجدية، وكذلك موضوع حقل اسفنديار ايضا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بشكل جاد.

وأكد قائد معسكر خاتم الأنبياء: الأدلة تشير إلى أن الكويتيين أنشأوا شركة وبدأوا العمل على استخدام حقل ارش، وقد تم نشر الدعوة، ولكن ليعلموا أن حقل ارش هو حق غير قابل للتصرف للكويت.

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