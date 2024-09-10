الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان: إسرائيل استخدمت قنابل MK64 الأميركية ذات التدمير الواسع في قصف خانيونس يؤشر على نية قتل أكبر عدد من المدنيين

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :