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المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان: إستخدام إسرائيل لقنابل MK64 الأميركية ذات التدمير الواسع في قصف خانيونس يؤشر على نية قتل أكبر عدد من المدنيين

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

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