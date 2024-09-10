وزير الخارجية: العراق أكثر من بلدٍ جار لإيران وأمنه أمننا

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وقال عراقچي في تصريح لوكالة "الفرات نيوز" : "العراق بلد صديق و شقيق وتربطنا مشتركات كثيرة".

وأضاف الوزير عراقچي ان "الأمن والاستقرار في العراق هو أمن واستقرار لإيران، وعدونا مشترك وهو الكيان الصهيوني".

* زيارة بزشكيان في العراق تشمل 5 مدن

وقال عراقجي ان "اختيار الرئيس مسعود بزشكيان العراق كأول بلد يزوره يعكس عمق العلاقات الأخوية بيننا".

وكشف عراقچي، عن المدن التي سيزورها في زيارته الى العراق وأضاف ان "الزيارة ستبدأ من بغداد، وتشمل البصرة وأربيل، وزيارة النجف وكربلاء على جدول الأعمال".

يشار الى ان تصريحات عراقجي تأتي قبل يوم من الزيارة المقررة للرئيس الايراني الى العراق غداً وتشمل توقيع مذكرات تفاهم امنية واقتصادية.