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مراسل العالم: استشهاد طالبتين واصابة أكثر من 20 أخريات بعدوان أميركي بريطاني على مدرسة للبنات بمنطقة الجند شرق محافظة تعز جنوب غرب اليمن

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

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