جنوب لبنان تحت النار: إصابات ودمار في غارات إسرائيلية

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان بأن طيران الاحتلال الاسرائيلي استهدف دراجة نارية صادف مرور سيارة قربها ما أدى إلى تضررها وسقوط 3 جرحى، مشيرا إلى عدم تأكيد نوعية الهدف حيث ستتضح التفاصيل المتعلقة بهذا الهجوم خلال الساعات القريبة المقبلة.

وقال مراسل العالم بأن جيش الاحتلال الاسرائيلي شن غارات عنيفة صباح اليوم على بلدة الناقورة، ما أدى إلى تدمير بعض المنازل، بالإضافة إلى استهدافه لبلدة عيتا الشعب حيث وُصفت هذه الغارة بأنها من الغارات العنيفة بسبب استخدام جيش الاحتلال فيها صواريخا ارتجاجية، وأضاف بأن غارات أخرى أيضا استهدفت الجهة الجنوبية والجهة الشرقية لبلدة الخيام.

وأضاف مراسل العالم أن مسيرة صغيرة من نوع "درون" كانت تحلق اليوم وهي تلقي القنابل الحارقة فوق المنطقة الفاصلة بين بلدتي كفركيلا ودير مياس، وذلك بصدد اشعال الكروم المعمرة من الزيتون بين هاتين القريتين، مشيرا إلى أن ذلك أسفر عن اندلاع بعض النيران التي سارعت فرق الاطفاء لإطفاءها.

وأكد مراسل العالم بأن بعض المستوطنين، لاسيما في المناطق الشمالية لفلسطين المحتلة بدأوا يرسلون رسائل لجيش الاحتلال الإسرائيلي مفادها أنهم غير واثقين بقدرات جيش الاحتلال على حمايتهم، وذلك بفعل الرعب والمعادلة التي تفرضها المقاومة على كل المستوطنات.

وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن "مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق باب مارع، إلا أنها أخطأت هدفها وأصابت سيارة صودف مرورها من المكان".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم في بيان أنه "استهدف خلال الليل، منشآت عسكرية تابعة لحزب الله في مناطق عيتا الشعب والخيام والناقورة في جنوب لبنان".