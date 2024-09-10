سفن حربية صينية وروسية تشارك في مناورات بخليج بطرس الأكبر

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ووفقا للوزارة تشارك في التدريبات من البحرية الصينية، أربع سفن حربية وسفينة إمداد.

وستتدرب مجموعة السفن الحربية الروسية- الصينية المشتركة خلال التمرينات، على وضع إجراءات عملية مشتركة للدفاع عن الاتصالات البحرية وعن مناطق النشاط الاقتصادي في المنطقة البحرية المحاذية للدولتين في المحيط الهادئ.

ووفقا للخطة التدريبية للجيش الروسي لعام 2024، بدأت القوات البحرية الروسية اليوم في تنفيذ تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "Ocean-2024"، التي ستستمر حتى 16 سبتمبر الجاري.

وتجري هذه المناورات على مرحلتين تحت قيادة قائد القوات البحرية الروسية الأدميرال ألكسندر مويسيف، وهي تعتبر من الفعاليات التدريبية العملياتية والقتالية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في عام 2024.

وتشارك في المناورات، التي تجري في مياه المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي والبحر الأبيض المتوسط ​​وبحر قزوين وبحر البلطيق، أكثر من 400 سفينة حربية وغواصة وسفن دعم الأسطول المساعدة، وأكثر من 120 طائرة ومروحية حربية، نحو 7000 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، بالإضافة إلى أكثر من 90 ألف من العسكريين.

ونوهت وزارة الدفاع الروسية بأن الهدف الرئيسي لمناورات "Ocean-2024"، هو اختبار مدى جاهزية قيادة تشكيلات والقطع البحرية الروسية لإدارة مجموعات متنوعة من القوات في مناطق مسؤوليتها، وحل المهام الميدانية الطارئة، والاستخدام الشامل للأسلحة عالية الدقة والأسلحة والمعدات العسكرية الواعدة والحديثة خلال الجزء العملي من التمرين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القوات البحرية للدول الشريكة عند حل المهام المشتركة في البحر.