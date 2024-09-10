استشهاد وإصابة 7 طالبات جراء غارة أمريكية بريطانية استهدفت مدرسة بتعز

العالم - اليمن

وأعلنت قناة المسيرة ان ارتقاء شهيدتين وإصابة خمس طالبات إثر الغارة الأمريكية البريطانية على المدرسة.

وكان العدوان الأمريكي البريطاني قد استهدف بغارة، أمس الاثنين، منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة، كما شن، الأحد، ثلاث غارات جوية استهدفت منطقة ميتم شرق مدينة إب.

تأتي هذه الاعتداءات في سياق محاولة أمريكا وبريطانيا ثني اليمن عن مساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ أكثر 11 أشهر.

وعلى الرغم من الاعتداءات الأمريكية البريطانية الصهيونية المتواصلة على اليمن منذ نهاية العام الفائت إلا أنها فشلت في منع اليمن من خوض معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وتواصل القوات المسلحة اليمنية ضرب كيان العدو الصهيوني وحظر الملاحة البحرية للكيان الصهيوني.