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كلمة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الاجتماع الطارئ للجامعة العربية

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

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