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الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث العدوان على غزة

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

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