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الاحتلال يستهدف مجددا مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بقذائف المدفعية

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

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