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مستشفى شهداء الاقصى وسط القطاع يستقبل مصابين اثر قصف نادي شباب البريج

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٤ بتوقيت غرينتش

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