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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تحاصر مخيم طولكرم وتنشر قناصة

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

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