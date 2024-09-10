بأكثر من 12 مليون طن.. إيران تحقق اكتفاء ذاتيا بإنتاج القمح

العالم – إيران

وأوضح علي قلي إيماني أن توفير المدخلات الزراعية في الوقت المناسب وبالقدر الكافي وتدريب المشغلين وتوريد البذور المعدلة والتسعير المعقول والعادل هي من بين المؤشرات التي تساعد في الحفاظ على الاكتفاء الذاتي من القمح واستمراريته.

وأعرب رئيس المؤسسة الوطنية لمزارعي القمح في إيران عن أمله في أن يستمر اكتفاء إيران الذاتي من القمح مع التخطيط واعتماد الإجراءات التفصيلية من قبل معاونية وزارة الزراعة.

ولفت إيماني إلى ان متوسط ​​بروتين القمح في البلاد يبلغ 13% و يتم إنتاج القمح عالي الجودة في محافظات مثل خوزستان وكرمانشاه وفارس وآذربایجان وكلستان.

هذا وقامت الحكومة الإيرانية حتى الآن بشراء 11 مليون و 910 آلاف طن من القمح، وتصدرت محافظة كلستان شمال إيران النسبة الأكبر من إنتاج القمح في البلاد.