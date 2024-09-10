الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

سرايا القدس: استهداف قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة بمخيم طولكرم

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :