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مراسلة العالم: الطواقم الطبية تتعامل مع اصابتين برصاص الاحتلال في طولكرم

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

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