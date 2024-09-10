دعوة أممية لتحقيق مستقل بمقتل الناشطة عائشة نور برصاص الاحتلال

العالم - فلسطين

وقالت متحدثة المكتب رافينا شامداساني إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقى معلومات تفيد بإطلاق النار على إزغي أثناء مشاركتها في مظاهرة سلمية بالضفة الغربية، الجمعة الماضي.

وتابعت: “إيغي لم تكن تشكل خطراً على القوات الإسرائيلية، وباتت رمزاً لاستخدام القوة المميتة بشكل منهجي ضد المتظاهرين السلميين وغيرهم من الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

وأشارت إلى وقوع العديد من الحوادث في الضفة الغربية، حيث قُتل أشخاص أثناء الاحتجاجات السلمية، أو في ظروف أخرى لا تستوجب استخدام القوة المميتة.

وأردفت: “نصرّ على أنه يجب على إسرائيل أولاً التحقيق بجريمة القتل هذه، وجميع عمليات القتل غير القانونية الأخرى. وفي غياب تحقيق موثوق من جانب إسرائيل، سنصر على إجراء تحقيق دولي مستقل بالانتهاكات الحاصلة في الأراضي الفلسطينية”.

ودعت المسؤولة الأممية المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على إسرائيل للتحقيق وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث مرة أخرى.

والجمعة، قتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، أثناء مشاركتها بفعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس.

وقال مدير مستشفى رفيديا بنابلس فؤاد نافعة إن عائشة نور وصلت المستشفى مصابة برصاص في الرأس حيث تم “إجراء عملية إنعاش لها، لكنها استشهدت”.