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مراسلة العالم: الاحتلال يواصل تدمير البنية التحتية في شوارع مخيم طولكرم

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

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