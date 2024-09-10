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تصعيد على الجبهة اللبنانية.. عملية معبر الكرامة لاعب بارز بالإنتخابات الاردنية

تصعيد على الجبهة اللبنانية.. عملية معبر الكرامة لاعب بارز بالإنتخابات الاردنية
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما بملفه الاول تواصل التصعيد على جبهة المقاومة اللبنانية؛ فيما يرى فيه متابعون انه هروب إلى الأمام في مواجهة الأزمات الداخلية الاسرائيلية.

العالم - بانوراما

التصعيد يتزامن مع تهديدات اسرائيلية جديدة من قبل قادة الاحتلال ضد لبنان ويرى خبراء ان الجيش الاسرائيلي الذي لم يستطع ان ينتصر في الحرب على غزة ولم يحقق ايا من اهدافها، هو اعجر عن شن حرب ضد لبنان.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: انتهاء الانتخابات البرلمانية الاردنية التي جرت على وقع عملية معبر الكرامة التي نفذها الشهيد الاردني ماهر الجازي.

وفيما تستمر علميات الفرز المتوقع ان تظهر نتائجها خلال يومين، فان الشارع الاردني بدء متأثرا ايضا باستمرار العدوان الاسرائيلي ومجازره ضد الفلسطينيين في غزة ومنزعجا من التقاعس الدولي والعربي والاسلامي.

كذلك فان الوضع الافتصادي المتردي في الاردن كان مؤثرا في نسبة المشاركة. يذكر ان الانتخابات تجري في اطار قانوني جديد يوسع دائرة مشاركة الاحزاب السياسية، وتنافس في الانتخابات الف وستمئة واربعين مرشحا، وقد دعي للاقتراع أكثر من خمسة ملايين ناخب.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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