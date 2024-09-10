عملية الكرامة المذلّة للإحتلال وقلق صهيوني من شبح الجبهة الثامنة

العالم – إنقلاب الصورة

ومع كل هذا الإستنفار العسكري الصهيوني والأمني والاستخباري وغزاء هذا العدوان المستمر على غزة وما يجري في الضفة الغربية من عدوان متواصل، ومن حيث لا يحتسب الصهاينه جاءهم شاب أردني تحلى بالجرأة والشجاعة فقتل 3عسكريين صهاينة على معبر الكرامة.

خرق كل الإجراءات والتحصينات الأمنية، نزل من شاحنته بثقة الواصل الى هدفه فاطلق النار من مسافة صفر وقتل ثلاثة من عناصر الأمن الإسرائيليين عند الحدود الفلسطينية الأردنية معبر اللنبي.



ضربة قاسية لجهاز الأمن والإستخبارات الصهيونية الشاباك عمليه البطل ماهر الجازي الأردني عملية بطولية بكل ما للكلمة من معنى، ليس لأنها قتلت ثلاثة عسكريين صهاينة فحسب بل لانها ايضا عبّرت عن جرأة وشجاعة، وإن هذا الشاب الأردني -كما يقال بالعاميه شربان من حليب أمه- بكل ما للكلمه من معنى، وهذه العملية أثارت ردود فعل كبيرة واثارت حالة من الابتهاج والفرح في الأردن، تحلت وتجلت بشكل واضح.

وصورة التفاعل في الشارع الأردني ليست جديدة في فالمظاهرات عمت الأردن منذ اليوم الاول للعدوان على غزة ولم تتوقف المظاهرات، وكانت مظاهرات حاشدة وكبيرة جدا وهذا الأمر رأيناه في الشعارات الواضحة"معبرنا يا معبر العز ..معبر الكرامة"، هذا كله نتيجة ما قام به البطل ماهر الجازي، هذا اليوم الجميل وهذا اليوم الذي تجلى بالفرح الواضح في الأردن قابله عند الصهاينه يوم أسود وحزين، كما عبر نتنياهو الذي وجّه رسائل تعزية الى أهالي العسكريين الصهاينة المقتولين وحمّل ايران المسؤولية.

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