شاهد بالفيديو: حرب المسيرات تشتعل بين روسيا وأوكرانيا..

العالم - خاص بالعالم

تكثيف الهجوم بالطائرات المسيرة على روسيا عنوان حلقة جديدة من الصراع الاوكراني الروسي، حيث اعلن وحدات الجيش الروسي اسقاط ما لا يقل عن 144 طائرة بدون طيار فوق 9 مقاطعات روسية منها 20 مسيرة فوق مقاطعة موسكو و13 فوق منطقة تولا.

وتسببت هذه الهجمات على العاصمة و ضواحيها في اشعال النيران بعدة وحدات سكنية وألحقت أضرارًا بما لا يقل عن مبنيين سكنيين شاهقين مما اسفر عن مقتل امرأة وطفل وإصابة أخرين وإجلاء العشرات إلى مراكز إيواء مؤقتة، كما أدى هذا الهجوم الجوي الواسع النطاق إلى تعطل الرحلات الجوية في مطاري بالعاصمة الروسية وقازان.

كما افادت السلطات المحلية إن حطام طائرات مسيرة دمرتها وحدات الدفاع الجوي الروسية فوق منطقة تولا سقط على منشأة للوقود والطاقة لكن لم يؤثر ذلك على العملية التكنولوجية وإمدادات الموارد للمستهلكين، وان الوضع تحت السيطرة.

وفي منطقة بريانسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا تمّ اعتراض وتدمير تسعة و خمسين طائرة بدون طيار لكن لم يسفر القصف عن ضحايا أو أضرار هذا فيما اسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الروسي ثمانية مسيرات فوق منطقة بيلغورود و سبعة اخرى فوق منطقة كالوغا و خمس طائرات مسيرة فوق منطقة فورونيج، واربعة فوق منطقة ليبيتسك ومسيرة واحدة على منطقة أوريل.

في المقابل، قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت ثمانية وثلاثين مسيرة من أصل ستة والاربعين أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية،بالاضافة الى صاروخين.

وتعلن روسيا بشكل شبه يومي تدمير طائرات أوكرانية بدون طيار يتم إطلاقها ضد أراضيها ونادرا ما تصل إلى منطقة موسكو، لكن هذا لاينفي ان صناعة المسيرات المحلية في أوكرانيا تشهد تطورًا سريعًا وها مشجعها على تكثيف كييف لهجماتها بهذه الطائرات على البنية التحتية للطاقة والجيش والنقل في روسيا.