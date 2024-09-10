الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسلة العالم: الهلال الاحمر يتعامل مع 5 مصابين بمدينة طولكرم بينهم مسعف

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :