الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: استمرار البحث عن مفقودين بمجزرة الاحتلال اليوم في مواصي خانيونس

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :