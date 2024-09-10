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إرتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 41020 والإصابات إلى 94925

إرتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 41020 والإصابات إلى 94925
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41020 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

العالم - فلسطين

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 94925 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 32 مواطنا، وإصابة 100 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونوهت إلى جيش الاحتلال ارتكب مجزرة مروّعة بقصف خيام للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس فجر اليوم، حيث وصل منها إلى المستشفيات 19 شهيداً (ممن عرفت بياناتهم)، وأكثر من 60 مصابا، بينها حالات خطيرة، ولا زال عدد من الضحايا تحت الركام، وتحت الرمال، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم وانتشالهم، ولم يصلوا إلى المستشفيات حتى الآن.

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