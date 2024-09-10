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مراسل العالم: وصول 10 مصابين للمستشفيات بطولكرم جراء عدوان الاحتلال على المدينة

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

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