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الاعلام العبري: سقوط صاروخين على مستوطنة "مانوت" في الاراضي الشمالية

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

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