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مراسلة العالم: وصول جثمان شهيدة برصاص الاحتلال الى المستشفى بطولكرم

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

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