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السيد صفي الدين: الصهاينة ابتكروا ستراتيجيات قائمة على المجازر والتهجير وانشاء المستوطنات بمساعدة الغرب واميركا لتوفير الامان للمستوطنين

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

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