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السيد صفي الدين: الاحتلال اعتمد مسرحية اعلامية بزعمه انه رد بشكل استباقي على رد المقاومة على اغتيال الشهيد فؤاد شكر

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

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