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السيد صفي الدين: هذه المقاومة من فلسطين الى لبنان والعراق وسورية وايران واليمن هي التي ستحقق تحرير فلسطين

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

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