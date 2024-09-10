مراسل العالم.. حزب الله يزلزل ’الجليل الاعلى’ بعشرات الصواريخ..

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وأوضح مراسلنا أن 45 صاروخا اطلق من جنوب لبنان باتجاه الجليل الاعلى أدى الى انقطاع الكهرباء في قاعدة "ميرون" وايضا مستعمرة "سعسع" القريبتين من الجليل الاعلى وتبعد تقريبا 9 كيلومتر عن اقرب نقطة من الحدود اللبنانية الفلسطينية، بحسب الاعلام العبري.

وأضاف مراسلنا أن التصعيد اليوم كان بارزا ولافتا من خلال الاعتداءات الاسرائيلية التي توسعت رقعتها بعض الشيء خاصة الغارة التي نفذت عبر مسيرة على منطقة "صغبين" في البقاع الغربي ما ادى الى ارتقاء شهيد وجرح اثنين، كما وبعد الظهر ايضا كانت هناك غارة استهدفت احدى المباني على طريق عام (زبدين- النبطية) من مسيرة ما ادى الى ايضا سقوط 6 جرحى.

وتابع مراسلنا الغارة الاعنف كانت قبل قليل مستهدفة بلدة "رشاف" والتي اتت على تدمير اكثر من منزل وايضا غارة على بلدة "بيوت السياد" قضاء صور بالاضافة الى غارة استهدفت مثلث "وادي جيلو جويا" محرونة قضاء صور ايضا في منطقة ما يسمى بوادي المغاور.

وأضاف مراسلنا أن غارات الاحتلال الصهيوني استهدفت بلدة حولة بغارة كبيرة، مع استمرار بعض المسيرات برمي القنابل الحارقه على البساتين والكروم المعمرة والمثمرة وخاصة الزيتون، بالاضافة الى هذه الاعتداءات القصف المدفعي الذي كان يطاول بلدات كفرشوبا وتخوم بلدة كفركلا بالاضافه الى بلدة العديسة وايضا عيتا الشعب وايضا بعض القذائف التي سقطت في منطقة وادي الدلافة القريبة من البقاع الغربي.

وختم مراسلنا ببيان للمقاومة أعلنت خلاله عن استهداف مربض مدفعية العدو التابع للكتيبة 411 في "نافيه زيف" ومقرًا قياديًا تشغله ‏حاليًا قوات من لواء "غولاني" في قاعدة "جبل نيريا" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

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