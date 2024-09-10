إستمرار مجازر الإحتلال والصمت الدولي

العالم – باختصار

الدفاع المدني في غزة: انتشال 40 شهيدا و60 جريحا والعدد مرشح للزيادة.

التقديرات تشير إلى أننا أمام واحدة من أبشع المجازر منذ بدء العدوان على غزة.

طيران الإحتلال استخدم صواريخ إرتجاجيه ثقيلة في الغارات على خيام النازحين.

أربع صواريخ على الأقل استهدفت خياما في منطقة المواصي المعلنة منطقة انسانية قرب خان يونس.

النيران اشتعلت في 20 خيمة كما تسببت الصواريخ في حفر يصل عمقها الى تسعة امتار.

المنطقة التي حدثت فيها المجزرة تصنف أنها منطقة آمنة ولم يتم انذار السكان بالقصف

المنطقه ممتلئة بخيام النازحين حيث يوجد اكثر من 200 خيمه وقد تضرر اكثر من 20 خيمه بالكامل

المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: عائلات كاملة اختفت بين الرمال في مجزرة مواصي خان يونس.

الطواقم الطبية تواجه تحديات كبيرة في انتشار الجثث بسبب الدمار ودفن الضحايا في الرمال.

لفت حركة حماس المزاعم الاسرائيلية بوجود مسلحين في المنطقه المستهدفة

كما رفضت الإتهامات بأنها تستغل المناطق المدنية لأغراض عسكرية.

أسفر العدوان الإسرائيلي على غزه عن إستشهاد 40988 شخصا غالبيتهم من الأطفال والنساء.

كما تشير الإحصاءات إلى إصابة 94,825 شخصا في غزة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش: الدمار والموت في غزة هو أسوء ما شاهدته طيلة ولايتي.

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