الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٣:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

وقوع انفجارات بمحيط مهبط "روش بينا" شرق صفد شمالي الاراضي المحتلة

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :