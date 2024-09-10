الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٣:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات الاحتلال تفتح نيرانها بشكل عشوائي لدى اقتحامها مخيم طولكرم

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :