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قوات الاحتلال تفتح نيرانها عشوائيا لدى اقتحامها مخيم طولكرم

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

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