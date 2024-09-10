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جيش الاحتلال يعترف بانطلاق اكثر من 40 قذيفة من جنوب لبنان باتجاه "سعسع" و"ميرون" في الاراضي الشمالية

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

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