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غارة للاحتلال على منطقة المشاع وبلدة الطيري في بنت جبيل جنوبي لبنان

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

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