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دوي صفارات الانذار في "افيفيم" قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

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