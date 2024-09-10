الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: انطلاق تظاهرة في تل ابيب للمطالبة بابرام صفقة لتبادل الاسرى

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :