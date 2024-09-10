إيران وصربيا تؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي حيال القضايا الدولية

العالم – إيران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بين الجانبين الإيراني والصربي، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع المسؤولين الأمنيين لدول مجموعة الـ"بريكس" في سانت بطرسبيرغ الروسية.

إلى ذلك أكد أحمديان ضرورة التعاون من اجل التصدي لعناصر الفوضى، وقال: تأتي اليوم قضايا البيئة والمياه ضمن أهم التحديات المتعلقة بالأمن الوطني لدى البلدان المختلفة.

وأضاف أن: جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية صربيا لديهما قواسم مشتركة كثيرة، فضلا عن المصالح المشتركة على المستوى الدولي، وبما يلزم على البلدين تعزيز التنسيق بينهما أكثر من أي وقت مضى.

وذكّر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في هذا اللقاء، بأن منظمات مثل شنغهاي وبريكس لديها طاقات أساسية يمكن توظيفها لخدمة التعددية القطبية والتصدي للنزعات الأحادية.

من جانبه أعرب نائب رئيس وزراء صربيا، عن سعاده بلقاء المسؤول الأمني الإيراني رفيع المستوى، قائلا: إن صرييا تبذل الجهود لتكون لاعبا مستقلا على صعيد القضايا الدولية.

كما جدد فولين، تقديم العزاء باستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية "آية الله إبراهيم رئيسي" ووزير خارجيته ومرافقيه في حادث المروحية، وصرح خلال اللقاء مع أحمديان بمدينة سانت بطرسبيرغ الروسية اليوم: تؤكد صربيا استعدادها التام لمواصلة التعاون الشامل مع الحكومة الإيرانية الجديدة.

وأكمل نائب رئيس وزراء صربيا: إن مجموعة بريكس تشكل واحدة من الفرص الدولية الهامة، والتي تسهم في تعزيز التعددية؛ ونحن بدورنا نعتقد أن زمن النزعات الأحادية قد ولى.