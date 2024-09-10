شاهد: الاحتلال يعاود اقتحام طولكرم وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة

العالم - خاص العالم

بعد اقل من اسبوع من انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من مخيم طولكرم بحسب ما وصفه في عمليته العسكرية الواسعة في شمالي الضفة الغربية "المخيمات الصيفية"، اليوم يعيد جيش الاحتلال الاسرائيلي اقتحام مخيم طولكرم ويفرض حصارا مطبق على المخيم والمدينة.

فرض منعا للتجوال في مدينة طولكرم وايضا في مخيم طولكرم الذي لا يزال يدفع بتعزيزات عسكرية في داخله، حارات عديدة يقتحمها الان جيش الاحتلال الاسرائيلي والحديث بحسب الهلال الاحمر الفلسطيني في حصيلة اولية شهيدان وعشرة اصابات خلال هذا الاقتحام المستمر.

جيش الاحتلال الاسرائيلي يشارك سلاحه الجوي ايضا ضمن هذا الاقتحام واشتباكات عنيفة من داخل هذا المخيم في حارات واحياء عديدة، تجريف ممنهج في احياء مخيم طولكرم.

جيش الاحتلال الاسرائيلي يعمل على تجريف وتخريب البنى التحتية في داخل هذا المخيم كما هو المعتاد في مخيمات شمال الضفة الغربية ضمن ما يطلق عليه "القضاء على الارهاب".

جيش الاحتلال الاسرائيلي ايضا اقتحم مركز الاسعاف الهلال الاحمر في جنوبي مدينة طولكرم ويحقق ميدانيا مع المسعفين ويحتجز هويات هؤلاء المسعفين، مسنة اصيبت بنوبة قلبية بعد ان اقتحم جيش الاحتلال الاسرائيلي احد المنازل المجاورة لمنزل هذه المسنة.

لازال جيش الاحتلال الاسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية الى داخل مخيم طولكرم وبحسب الاعلام العبري فان هذه العملية العسكرية مستمرة في كل مخيمات شمال الضفة الغربية حتى الاعياد، اذا المهمة الاساسية لجيش الاحتلال الاسرائيلي والهدف من اقتحام هذه المخيمات هو القضاء على المقاومة الفلسطينية المتجددة داخل هذه المخيمات.

يتمركز جيش الاحتلال الاسرائيلي في المدخل الجنوبي والشمالي والغربي لمخيم طولكرم، قبل ايام قليله انسحب من مخيم جنين بعد عشرة ايام من اقتحام مستمر وقال بان له عودة.