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اصابات جراء استهداف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

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