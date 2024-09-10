الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة اللبنانية: 12 مصابا حصيلة القصف الاسرائيلي على النبطية جنوبي البلاد

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :