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الاحتلال يستهدف منزلا في بني سهيلا بخانيونس جنوبي القطاع

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

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