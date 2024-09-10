شاهد: الرئيس الايراني في بغداد واربيل في أول زيارة خارجية له

العالم - خاص العالم

في اول زيارة خارجية له يتوجه الرئيس الايراني مسعود بزشكيان الى العراق على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع استجابة لدعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كما سيكون لبزشكيان زيارة الى اربيل في كردستان العراق .

توطيد العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية وتعزيز العلاقات الامنية في مواجهة التهديدات والتحديات المشتركة وتعزيز محور المقاومة هي من اهم المواضيع التي ستكون ضمن جدول اعمال الزيارة، وسيكون هناك تركيز على استكمال تنفيذ الاتفاقية الامنية بين طهران وبغداد .

وفي الاطار كشف السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق عن خطط موضوعة لتوقيع الجانبين الإيراني والعراقي عددا من مذكرات التفاهم خلال الزيارة مؤكدا أن توقيعها كان على جدول أعمال زيارة رسمية كانت مقررة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي إلى العراق.

من جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن الزيارة ستكون فرصة لتعميق العلاقات بين البلدين اللذين يدركان أهمية الظروف الأمنية المستقرة لاسيما على طول الحدود الفاصلة لذلك سيعملان على تعزيز الامن والاستقرار فيها.

وقال كنعاني "مسالة الامن تعتبر مسألة ذا اهمية قصوى لدى الجانبين وسيتطرق مسؤولو البلدين حول القضايا الامنية ومكافحة المجموعات الارهابية في اطار الاتفاقيات الموقعة بين ايران والعراق".

عراقيا قال وكيل وزير التجارة ستار الجابري إن أعمال اللجنة المشتركة بين العراق وإيران انطلقت بحضور عدد من المختصين وستستكمل كافة الإجراءات المتعلقة بمذكرات التفاهم المتفق عليها وإعدادها بصيغتها النهائية لافتا الى وجود اهتمام عراقي بهذه المذكرة.

ويتوقع المراقبون ان يكون مشروع الربط السككي بين منطقة شلمجة الايرانية والبصرة العراقية ضمن جدول اعمال الزيارة حيث سيبحث مسؤولو البلدين اكمال المشروع. مشيرين الى رغبة طهران في رفع الميزان التجاري مع بغداد من عشرة مليار دولار إلى عشرين مليار دولار وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لبلوغ هذا الهدف ضمن الزيارة.

كما يرجح المراقبون ان موضوع توسيع العلاقات بين طهران والعوصم العربية الاخرى سيكون مطروحا على طاولة مفاوضات بغداد خلال زيارة بزشكيان المرتقبة.