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استهداف الاحتلال منطقة الشمعة في حي الزيتون بمدينة غزة بقذيفة مدفعية

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

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