إيران تدعم برامج وأنشطة منظمة التعاون الاقتصادي والأمين العام الجديد لها

العالم – إيران

والتقى أسد مجيد خان، فور بدء عمله في طهران كأمين عام جديد لمنظمة التعاون الاقتصادي، مع عباس عراقجي، وزير الخارجية الايراني، وتبادلا وجهات النظر حول دور منظمة التعاون الاقتصادي في المنطقة وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

أسد مجيد خان، أثناء إعرابه عن سعادته بوجوده في إيران وبدء عمله كأمين عام جديد لمنظمة التعاون الاقتصادي، كرّم ذكرى الشهيدان الرئيس الراحل رئيسي ووزير الخارجية أميرعبداللهيان، وهنأ عراقجي وتمنى له النجاح.

كما شكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على انتخابه، وقدم تقريرا عن أنشطة منظمة التعاون الاقتصادي، بما في ذلك عملية الإعداد للاجتماعات المقبلة على مستوى رؤساء ووزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي، وأكد على الأهمية المركزية للمنظمة. والدور المهم الذي تلعبه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منظمة التعاون الاقتصادي داعيا لاستمرار الدعم الايراني لهذه المنظمة الإقليمية المهمة.

وفي هذا اللقاء، أشار وزير الخارجية الايراني، أثناء ترحيبه وتهنئته للأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الاقتصادي، إلى السجلات والخبرات الدبلوماسية القيمة لماجد خان، وأعرب عن ثقته في تسارع وتيرة العمل في منظمة التعاون الاقتصادي خلال فترة ولايته كأمين عام له من أجل تحقيق الأهداف والخطط والمشاريع قيد التنفيذ.

وأشار عراقجي أيضًا إلى القدرات والإمكانيات الواسعة لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لتعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي في اتجاه تنمية وتقدم المنطقة، وأكد أن جمهورية إيران الإسلامية، باعتبارها المضيفة للأمانة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والرئيس الدوري تدعم برامج وأنشطة منظمة التعاون الاقتصادي والأمين العام الجديد لها بقوة من أجل تحقيق أهدافها.

جدير بالذكر أن أسد ماجد خان هو أحد كبار الدبلوماسيين الباكستانيين الذي تم تعيينه مؤخرًا أمينًا عامًا لمنظمة التعاون الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات.